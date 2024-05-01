«Стыдно признаться»: вышедшая замуж за приемного сына певица подала на развод

Педагог вокала Айсылу Чижевская-Мингалим подала на развод с 22-летним приемным сыном. Об этом 55-летняя певица сообщила в беседе с mk.ru.

Дочь народного поэта Татарстана Рустама Мингалима и племянница оперного певца Рената Ибрагимова объяснила, что выходила замуж за юношу в творческих целях, чтобы поддерживать музыкальный клан. Однако родные отвернулись от нее.

«Хотя были на нашей свадьбе, а потом на телепередачах о ней. ТВ приглянулась наша история, а мы никому не отказывали, чтобы показать, что у нас все прозрачно, никаких грязных тайн, все ради творчества: я учитель, Даниил ученик», — говорит она.

После семи месяцев супружеской жизни Чижевская решила подать на развод, потому что якобы нашла анкету мужа на сайте знакомств «по вызову».

«Мне было стыдно в таком признаться», — сказала она.

Сам Даниил не комментировал обвинения супруги и бывшей приемной матери.

«А ведь Данилка правда талантливый, это я вам как музыкант со стажем говорю. Он мог бы стать для татарского народа вторым Ренатом Ибрагимовым, если б не омут, в который он скатился, а я недосмотрела», — высказывает свою версию событий женщина.

Свадьбу с Даниилом Чижевская сыграла в октябре 2023 года.

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