Россиянам рассказали, подорожает ли бензин этим летом

В России стоимость АЗС продолжит расти, но незначительно. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков группы «Деловой Профиль».

Согласно данным Росстата, с начала 2024 года подорожание бензина отстало от средней инфляции почти в два раза (1,2%), а дизельное топливо - в четыре раза (0,6%). В то же время цены на АЗС растут уже шесть недель подряд, однако повышение по регионам происходит неравномерно.

Эксперты прогнозируют, что сезонный рост цен на бензин и дизельное топливо закончится не раньше наступления осени. Однако автомобилистам не стоит ожидать резкого подорожания. Вероятно, что цены достигнут средней инфляции, но не превысят ее, говорят аналитики. Среди причин повышения стоимости АЗС — увеличение затрат на оборудование и персонал, рост тарифов и цен на нефть.

До этого сообщалось, что на Западе автоматическое торможение в автомобилях может стать обязательным. Системой в обязательном порядке планируется оснащать легковые автомобили и легкие грузовики. Ожидается, что в США это позволит снизить число наездов на пешеходов и ДТП, в которых один автомобиль сталкивается с другим сзади. Согласно новому стандарту, машины будут обязаны останавливаться и избегать контакта с идущим впереди транспортным средством на скорости до 62 миль в час (100 км/ч).

Ранее были названы семь способов привести машину в порядок к лету.