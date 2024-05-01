Президент Польши раскритиковал Евросоюз в двадцатую годовщину вступления

Президент Польши Анджей Дуда в речи по случаю двадцатилетней годовщины присоединения страны к Европейскому союзу (ЕС) раскритиковал политическое объединение. Его речь приводит RMF 24.

По его словам, в Евросоюзе «существуют тревожные тенденции к федерализации», а в Брюсселе говорят об «изменениях в договорах, которые будут ограничивать суверенитет государств-участниц».

«Наше присутствие в Европейском Союзе является смыслом существования Польши, но мы поддерживаем Европу свободных наций!», — отметил польский президент.

Дуда также отметил, что зачастую официальные лица ЕС могут быть «трудными партнерами».

«Мы видели это много раз за последние годы. Интересы бюрократии ЕС и некоторых государств-членов порой противоречат польским. В ЕС каждый день идет борьба, жесткая борьба за интересы отдельных стран, и их нужно отстаивать эффективно», — подчеркнул глава государства.

В конце февраля Дуда заявил, что война между Россией и Польшей маловероятна, поскольку его страна слишком сильна, чтобы Москва решилась на нее напасть. Он подчеркнул, что НАТО также является сильным альянсом, и входящие в него страны «смогут сразу же оказать сопротивление» в случае военного противостояния с РФ.

Ранее МИД Польши раскритиковал президента Дуду за слова о размещении ядерного оружия.