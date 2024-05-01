Премьер Словакии поработал на заводе в преддверии Дня труда

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо в ночь на 1 мая отработал смену на заводе ZKW Slovakia в селе Крушовце. Об этом сообщает TASR.

«Снимаю шляпу перед всеми трудящимися», — заявил Фицо на пресс-конференции, которая состоялась после завершения смены.

Отмечается, что премьер-министр участвовал в сборке комплектующих для различной техники, которую выпускает завод.

Фицо не в первый раз работает по ночам на отечественных предприятиях. Таким образом политик привлекает внимание к важности ночного труда на производствах. По его мнению, власти страны должны увеличить оклады работников ночных смен.

1 мая в Словакии отмечают День труда.

До этого Фицо заявил, что Словакия надеется на стандартизацию отношений с Российской Федерацией после окончания конфликта на Украине. Он подчеркнул, что хочет проводить политику дружеских отношений со всеми, кто в этом заинтересован.

Ранее в Германии предложили исключить Венгрию и Словакию из Евросоюза.