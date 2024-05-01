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Британия допустила отправку китайских компонентов для беспилотников на Украину

Defense One: Британия может отправить китайские компоненты для БПЛА на Украину

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Leah Millis/Reuters

Великобритания открыта к идее отправки китайских комплектующих для беспилотников на Украину. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на анонимного британского чиновника.

В материале издания отмечается, что такая позиция Лондона противоречит политике Вашингтона, поскольку США ограничивают свои поставки западными, в основном американскими системами. Представитель подразделения Пентагона по оборонным инновациям признал, что беспилотники производства США стоят в три-пять раз дороже аналогичных китайских моделей.

По словам чиновника, выбор Великобритании обусловлен потребностями Украины, который предпочитает тактически полезное оборудование, а не менее эффективные и дорогие западные товары.

До этого газета The Telegraph писала, что Великобритания собирается разработать собственные гиперзвуковые крылатые ракеты и поставить их к 2030 году на вооружение. По данным издания, в Вооруженных силах Соединенного Королевства хотят, чтобы ракеты могли летать со скоростью выше пяти Махов, и чтобы совершенно новое оружие было разработано и произведено исключительно силами ученых королевства.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей колонке в американской газете The Wall Street Journal писал, что королевство продолжит оказывать поддержку Украине в сфере безопасности в течение последующих шести лет.

Ранее сообщалось, что Германия и Британия увеличат инвестиции в обслуживание обороны Украины.

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