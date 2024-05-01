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Президент Чехии заявил, что Россия не желает добра Европе

Президент Чехии Павел призвал к расширению Евросоюза из-за угрозы от России

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David W Cerny/Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости расширения Европейского союза (ЕС), поскольку Западные Балканы, Украину, Молдавию и Грузию «нельзя оставлять таким силам, как Россия, которые не желают добра» Европе. Его речь по случаю двадцатой годовщины вступления Чехии в ЕС приводит агентство DPA.

По его словам, расширение политического объединения является «геостратегической необходимостью».

«Если мы надолго оставим страны Западных Балкан, Украину, Молдову и Грузию на пороге [вступления в ЕС] мы оставим их… таким силам, как Россия, которые не желают добра европейцам и Европе вообще», — считает Павел.

Ровно 20 лет назад — 1 мая 2004 года — состоялось самое крупное расширение в истории Евросоюза. К объединению присоединились одновременно 10 государств, в том числе бывшие участники Восточного блока. Следом в ЕС вступили еще несколько стран, а процесс по факту остановился в 2013 году. Сейчас в Брюсселе вновь заговорили о расширении: стать частью блока хотят 10 государств. Ждать ли вступления новых стран в ЕС и сможет ли объединение это пережить — в материале «Газеты.Ru»

Ранее на саммите ЕС не назвали сроков начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии.

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