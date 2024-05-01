Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о ДТП с подростком, который сбил ребенка в Подмосковье

СК: подросток, сбивший ребенка в Подмосковье, хотел отточить навыки вождения

close
100%
Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

Подмосковный СК возбудил уголовное дело против подростка, который наехал на мать с ребенком в Балашихе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Предварительно установлено, что подросток приобрел на одном из сайтов автомобиль модели ВАЗ-2109, после чего отправился в сторону ближайшего торгового центра, где принялся оттачивать навыки вождения», — говорится в сообщении.

Однако в ходе «тренировок» 16-летний подросток не справился с управлением, наехал на мать с 5-летним мальчиком и врезался в стену супермаркета.

Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице, устанавливается степень тяжести его состояния. Здоровью женщины ничего не угрожает.

До этого стало известно, что ДТП произошло вечером 30 апреля на шоссе Энтузиастов в Балашихе. По словам очевидцев, родители с сыном переходили дорогу, ребенок оказался под колесами автомобиля. Местные жители вытащили водителя из-за руля и чуть не устроили самосуд, но их разняли прохожие. Молодой человек признался, что прав на управление авто не имеет.

Ранее екатеринбуржец устроил тяжелое ДТП, проехав по «лежачему полицейскому».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами