Стали известны подробности о ДТП с подростком, который сбил ребенка в Подмосковье

Подмосковный СК возбудил уголовное дело против подростка, который наехал на мать с ребенком в Балашихе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Предварительно установлено, что подросток приобрел на одном из сайтов автомобиль модели ВАЗ-2109, после чего отправился в сторону ближайшего торгового центра, где принялся оттачивать навыки вождения», — говорится в сообщении.

Однако в ходе «тренировок» 16-летний подросток не справился с управлением, наехал на мать с 5-летним мальчиком и врезался в стену супермаркета.

Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице, устанавливается степень тяжести его состояния. Здоровью женщины ничего не угрожает.

До этого стало известно, что ДТП произошло вечером 30 апреля на шоссе Энтузиастов в Балашихе. По словам очевидцев, родители с сыном переходили дорогу, ребенок оказался под колесами автомобиля. Местные жители вытащили водителя из-за руля и чуть не устроили самосуд, но их разняли прохожие. Молодой человек признался, что прав на управление авто не имеет.

Ранее екатеринбуржец устроил тяжелое ДТП, проехав по «лежачему полицейскому».