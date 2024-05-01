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В Стамбуле стартовали первомайские демонстрации

РИА Новости: в Стамбуле перекрыли трассы на время первомайских демонстраций

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Dilara Senkaya/Reuters

В Стамбуле начались первомайские демонстрации при усиленных мерах безопасности и перекрытых трассах. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

1 Мая в Турции является выходным днем в связи с празднованием Дня труда и солидарности. Политические партии и активисты объявили о массовых демонстрациях. Члены партий и профсоюзов, среди которых немало коммунистических активистов, вышли на протесты. Демонстранты выкрикивают лозунги в поддержку прав рабочих и призывают идти на Таксим.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщал, что любые акции на площади Таксим в центре запрещены, однако несмотря на это оппозиционная Народно-республиканская партия призвала сторонников пройтись до Таксима маршем, к ней присоединилась прокурдская партия DEM. Ерликая предупреждал, что призывы устроить акцию на Таксиме поступают от террористов.

По словам журналиста, тысячи демонстрантов собирались у ближайшей к центру открытой станции метро Еникапы и направились на север к парку Сарачхане, откуда идут в сторону площади Таксим.

Ранее в Тбилиси начался очередной митинг против закона об иностранных агентах возле здания парламента Грузии.

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