Село в Белгородской области подверглось атаке двух дронов-камикадзе

Село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По словам губернатора, в результате удара одного из беспилотников была повреждена крыша хозяйственной постройки на территории частного домовладения.

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Еще один беспилотник влетел в здание частной торговой точки, отметил Гладков, добавив, что в обоих случаях мирные жители не пострадали.

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На местах работают оперативные службы, заключил Губернатор.

Накануне ВСУ атаковали село Щетиновка в Белгородском районе. Всего же, по данным данным Министерства обороны РФ, за день в Белгородской области было сбито пять беспилотников ВСУ.

Из-за регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в другие регионы России.

Ранее сообщалось, что над четырьмя российскими регионами сбили украинские беспилотники.