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Вдова Круга о новом избраннике: «Ищем папу с дочкой»

Певица Ирина Круг заявила, что ее новым избранником должен стать отец с дочерью

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Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица и вдова известного шансонье Михаила Круга Ирина призналась, что рассматривает в качестве своего потенциального избранника отца с дочерью. Ее слова передает издание PROzvezd.

«Папа — для мамы, дочка — для сына. Пока не можем найти. Какой мне нужен мужчина? Творческого не надо точно. И спортивного мне не нужно. Главное, чтобы сердце екнуло — но пока этого нет», — поделилась женщина.

Она добавила, что известность мешает ей встретить мужчину, так как из-за публичности к Круг тяжело подойти. Певица добавила, что сильно отличается от своих коллег по шоу-бизнесу. Она заявила, что не пьет и не курит, а также ложиться спать до полуночи

«Если у меня есть выступление, то после концерта поела и спать. Кушаю мало. И соблюдаю безглютеновую диету», — поделилась также знаменитость.

Накануне концертный директор Ольга Оркина заявила, что певица Ирина Круг увеличила свой гонорар до 4 млн рублей после успеха сына Александра на шоу «Новая Фабрика звезд».

«Ирина повысила гонорар за счет сына. Песня «Александра» про отца стала катализатором их успеха. Сложно говорить о таланте кого-то, но мы видим активное и очень навязчивое вставление имени Михаила Круга», — подчеркнула Оркина.

Ранее продюсер рассказал, зачем Киркоров выпустил песню вместе с Манижей.

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