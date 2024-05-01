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Жителей села Старый Хутор призвали укрыться в подвалах из-за обстрела ВСУ

Мэрия Белгорода заявила об обстреле села Старый Хутор украинскими военными

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Global Look Press

Украинские войска начали обстреливать Валуйский городской округ Белгородской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии города Белгорода.

В заявлении отмечается, что целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало село Старый Хутор. На этом фоне представители властей призвали местных жителей пройти в укрытия, в том числе спуститься в подвалы.

30 апреля белгородское село Щетиновка подверглось атаке со стороны украинских войск. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в населенном пункте упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате у одного частного дома оказалась повреждена крыша, а также была перебита местная линия электропередачи (ЛЭП).

Незадолго до этого украинские войска обстреляли село Старый Хутор. Представители властей рекомендовали гражданам пройти в укрытия, однако никакой информации о последствиях атаки не поступало.

В тот же день ВСУ нанесли удары по селу Муром, расположенному в Шебекинском городском округе Белгородской области. Осколки упавших в населенном пункте снарядов повредили ЛЭП и линию газоснабжения, а также нанесли урон сараю на территории частного домовладения.

Ранее в донецком городе Горловке в результате обстрела ВСУ пострадали женщина и ребенок.

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Обстрелы Белгородской области
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