В Совфеде объяснили, почему попытки Запада повлиять на Россию через КНР обречены на провал

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что во время визита главы КНР Си Цзиньпина во Францию Эммануэль Макрон намерен через него повлиять на Владимира Путина для изменения позиции России по Украине. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что подобные «навязчивые попытки руководителей Запада не случайны».

По его словам, такое развитие событий показывает косвенное признания Запада в том, что он сам не в состоянии повлиять на Россию из-за инициированной им «ледяной войны». Действия западных лидеров также подтверждают «высокую степень политической близости Москвы и Пекина», считает сенатор. Наконец, подобные попытки говорят о «возросшем весе Китая в мировой политике», пишет парламентарий.

«При этом главный порок всех попыток западных руководителей повлиять на Россию через Китай или другим образом состоит в том, что они настаивают на своих совершенно неприемлемых условиях для завершения конфликта. Запад не находится в такой позиции силы, с которой он мог бы диктовать эти условия. А Россия не находится в состоянии слабости, чтобы эти условия рассматривать. Напротив, ход военных действий складывается в пользу России, а экономическая война против нее не помешала росту ее экономики», — написал Пушков.

Он также подчеркнул, что т.н. формула мира Зеленского оторвана от реальности, а позиция Запада по конфликту на Украине «политически порочна» и нереализуема. В связи с этим он назвал бесперспективными попытки повлиять на позицию Москвы.

Ранее в США рассказали, как Макрон хочет повлиять на Путина.