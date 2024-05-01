Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде объяснили, почему попытки Запада повлиять на Россию через КНР обречены на провал

Сенатор Пушков: попытки Запада повлиять на Москву через Китай бесперспективны

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что во время визита главы КНР Си Цзиньпина во Францию Эммануэль Макрон намерен через него повлиять на Владимира Путина для изменения позиции России по Украине. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что подобные «навязчивые попытки руководителей Запада не случайны».

По его словам, такое развитие событий показывает косвенное признания Запада в том, что он сам не в состоянии повлиять на Россию из-за инициированной им «ледяной войны». Действия западных лидеров также подтверждают «высокую степень политической близости Москвы и Пекина», считает сенатор. Наконец, подобные попытки говорят о «возросшем весе Китая в мировой политике», пишет парламентарий.

«При этом главный порок всех попыток западных руководителей повлиять на Россию через Китай или другим образом состоит в том, что они настаивают на своих совершенно неприемлемых условиях для завершения конфликта. Запад не находится в такой позиции силы, с которой он мог бы диктовать эти условия. А Россия не находится в состоянии слабости, чтобы эти условия рассматривать. Напротив, ход военных действий складывается в пользу России, а экономическая война против нее не помешала росту ее экономики», — написал Пушков.

Он также подчеркнул, что т.н. формула мира Зеленского оторвана от реальности, а позиция Запада по конфликту на Украине «политически порочна» и нереализуема. В связи с этим он назвал бесперспективными попытки повлиять на позицию Москвы.

Ранее в США рассказали, как Макрон хочет повлиять на Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами