В Харькове произошли взрывы. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики в социальных сетях.

Подробностей случившегося не приводится.

Накануне, 30 апреля, утром в Харькове также произошли взрывы. О взрывах сообщили местные издания, позднее эту информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. В 9:55 в регионе была объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что телевизионное вещание в Харькове и близлежащих районах восстановлено после разрушения телевышки, которая была подбита в результате удара ВС РФ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ рассказали о последствиях сдачи Часова Яра.