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Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года

Мировое потребление вина в 2023 году упало до минимума за 27 лет

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Мировое потребление вина по итогам прошлого года сократилось до 22,1 млрд литров, что является минимальным значением с 1996-го. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации виноградарства и виноделия.

Среди главных причин падения показателя — резкое сокращение потребления вина в Китае (-25% год к году), а также рост цен на продукцию на фоне энергокризиса.

Крупнейшим потребителем вина в мире в 2023-м стали США. Американцы за год выпили 3,3 млрд литров этого алкоголя. На втором месте Франция с 2,4 млрд литров вина. Тройку лидеров замыкает Италия, жители которой в прошлом году выпили 2,2 млрд литров вина.

В топ-10 также вошли Германия (1,9 млрд литров), Великобритания (1,3 млрд), Испания (1 млрд), Россия (860 млн), Аргентина (780 млн), Китай (680 млн) и Португалия (550 млн).

С 1 мая в России в разы выросли акцизы на вино и шампанское.

Ранее стало известно, что крупнейшие винодельческие страны Европы сократили поставки вина в Россию.

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