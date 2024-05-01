Губернатор Тюменской области оценил паводковую обстановку в регионе

Уровень воды в реке Ишим в районе тюменского села Абатское достиг отметки в 1228 см, что стало очередным рекордом. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он рассказал, что 29 апреля власти региона совместно с сотрудниками ГИБДД и ФКУ «Уралуправтодор» ввели схему ритмичного реверсивного движения на федеральной трассе около села Абатское. По словам главы области, план уже доказал свою эффективность.

«К обеду поток машин увеличится, но, как показал опыт вчерашнего дня — серьезные пробки уже не скапливаются», — пояснил Моор.

Губернатор региона добавил, что сейчас на локальных участках трассы продолжается работа по противодействию весеннему паводку. Однако специалисты сталкиваются с определенными трудностями из-за неблагоприятных погодных условий.

В частности, из-за ветра на реке Ишим образуется нагонная волна. Она подмывает насыпь и срывает защитную пленку, уточнил глава области.

«Уровень реки Ишим возле села Абатское на утро составил уже 12 метров 28 см. Это очередной рекорд», — подчеркнул он.

Более того, в городе Ишим продолжает расти уровень воды. В Казанском районе, в свою очередь, специалисты фиксируют «стабильный минус».

Как отметил Моор, сейчас половодье сместилось к населенному пункту Викулово. Ожидается, что пик паводка здесь произойдет с 8 по 9 мая.

1 мая правительство Тюменской области сообщило, что за минувшие сутки уровень воды в реке Ишим у села Абатское вырос на семь сантиметров. Накануне утром этот показатель составил 1221 см.

Ранее пять деревень в Тюменской области оказались затоплены из-за паводка.