«Узкие проходы, танцпол переполнен»: зрители объяснили давку на концерте группы «Звери»

Зрители концерта группы «Звери» в Тюмени объяснили сообщения о давке, появившиеся в СМИ. Поклонница музыкантов Анастасия сообщила «Газете.Ru», что во Дворце спорта «Рубин» действительно были узкие проходы, из-за которых было скопление людей. При этом самим концертом девушка осталась довольна.

«Эмоции только положительные, организация концерта на высоте. Неудобства из-за узких проходов действительно были. Мне еще кто-то на кроссовок наступил и я его потеряла во время выхода. В целом я осталась довольна», — рассказала она.

Другая посетительница концерта Ульяна сказала «Газете.Ru», что все люди спокойно ждали своей очереди на выход. Помимо узких проходов девушка отметила другой минус концертной площадки — отсутствие гардероба.

«Давки какой-то я не заметила, проходы действительно были узкими, но люди спокойно ждали своей очереди, чтобы пройти. Большой минус площадки — отсутствие работающего гардероба. Люди стояли в пальто и куртках. Если в самом начале было прохладно, то потом пришлось снять верхнюю одежду и держать ее в руках. Впервые такое вижу при организации концерта. Само выступление группы — супер», — отметила девушка.

По словам зрительницы Ирины, скопление людей на выходе с площадки могло образоваться из-за того, что танцпол был переполнен.

«У меня было сидячее место. Но визуально танцпол был переполнен. Сложилось впечатление, что часть людей с сидячих мест ушли на танцпол. Проходы вполне комфортные. В давке, думаю, виноваты сами люди, которые не умеют себя вести на массовых мероприятиях. В ноябре 2022-го я была на этой же площадке. Тогда билет был на танцпол. Тогда было значительно меньше людей на танцполе. Все же смею предположить, что люди действительно с сидячих мест ушли туда. От того и было слишком тесно там», — объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Накануне в Тюмени прошел концерт группы «Звери». Издание Ura.ru сообщало, что зрители оказались недовольны выбранной площадкой, на выходе с концерта в узких проходах произошла давка.

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