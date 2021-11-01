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«Хотел стать новым Кобейном»: Лил Пипу могло бы исполниться 25 лет

Густав Элайджа Ар, более известный как Лил Пип, — настоящее явление современной музыки, вне зависимости от жанра. При жизни американский эмо-рэпер успел выпустить всего один студийный альбом и не дал ни одного действительно большого концерта, однако сумел влюбить в свое творчество — искреннее, ранимое, проникновенное — миллионы слушателей из разных уголков планеты, включая Россию (где, кстати, снял клип «Benz Truck»). Артист скончался от передозировки на самой заре потенциально грандиозной карьеры в 21 год. Но со смертью самобытного исполнителя его музыка лишь стала популярнее — и остается любимой фанатами до сих пор, спустя несколько лет после трагедии.

1 ноября Лил Пипу могло бы исполниться 25 лет. Кадры из жизни и клипов рэпера — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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