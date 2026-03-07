Размер шрифта
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП

МЧС: в Ленинградской области в ДТП с автобусом погибли два человека
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области в результате столкновения автобуса и легковушки погибли два человека. Об этом сообщает региональное ГУМЧС на платформе МАХ.

Автокатастрофа произошла в Приозерском районе . Автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Приозерск, после удара съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. На момент аварии в салоне находились 19 пассажиров, среди которых был один ребенок.

«По предварительным данным, в автобусе пострадали трое взрослых (осматриваются в СМП), остальные убыли с места происшествия своим ходом. В легковом автомобиле погибли двое взрослых», - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий ДТП и оказания помощи на место выезжали расчеты 143-й пожарно-спасательной части и спасатели Приозерского поисково-спасательного отряда. По данным Главного управления МЧС России по региону, движение по трассе не блокировалось и осуществляется в обычном режиме.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливая все детали и причины случившегося.

Ранее автобус опрокидывался в кювет в Архангельской области, пострадал пассажир.

 
