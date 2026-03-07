Израиль атаковал два объекта по производству баллистических ракет в Иране

ЦАХАЛ атаковала 2 ключевых объекта по производству баллистических ракет в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла масштабный авиаудар по двум стратегически важным объектам по производству баллистических ракет на территории Ирана. Об этом сообщила пресс-служба армии.

«Сотни истребителей ВВС Израиля нанесли удары по двум ключевым объектам иранского режима по производству баллистических ракет и другого вооружения», — говорится в сообщении.

Объектами атаки стали предприятия, расположенные в округе Парчин и городе Шахруд.

28 февраля США и Израиль нанесли скоординированный удар по территории Ирана.

Атаки затронули ряд иранских городов, включая Тегеран. В результате атак не выжил верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Иран предпринял контрмеры, обрушив ракетные и беспилотные удары на объекты в Израиле и на американские военные базы, расположенные в регионе.

Обострение конфликта привело к тому, что тысячи россиян не имеют возможности вылететь из ОАЭ и других стран Ближнего Востока. По предварительным оценкам, убытки российских туристических операторов от сложившейся ситуации могут достигнуть отметки в 10 млрд рублей.

Ранее в Израиле заявили об уничтожении 16 самолетов с оружием в аэропорту Тегерана.