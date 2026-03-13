Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X назвал «позором» прием украинского лидера Владимира Зеленского в Елисейском дворце президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Макрон только что принял Зеленского в Елисейском дворце, обнимая его как старого друга, однако несколько дней назад глава киевского режима угрожал премьеру Венгрии Виктору Орбану, а украинские инкассаторы, которые везли банкноты и золото — что стало признаком ужасающей коррупции — были задержаны!» — написал он.

Филиппо подчеркнул, что Зеленский снова приехал во Францию за деньгами. Политик призвал остановить помощь Киеву.

До этого пресс-секретарь президента России Димитрий Песков, комментируя появившуюся ранее информацию о том, что лидер Франции примет в Париже Зеленского, заявил, что киевский режим продолжает последовательно препятствовать мирному урегулированию на Украине.

Французская газета Le Figaro ранее написала, что Макрон 13 марта примет в Париже Зеленского. Администрация французского лидера уточнила, что при встрече политики «обменяются мнениями об условиях справедливого и прочного мира и в этой связи подведут итоги обязательств, взятых в рамках Коалиции желающих в отношении гарантий безопасности».

Ранее Макрон пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.