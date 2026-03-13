ДиКаприо оказался в два раза популярнее Шаламе в России

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо оказался в два раза популярнее своего коллеги Тимоти Шаламе в России. Об этом «Газете.Ru» сообщил онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» со ссылкой на собственную аналитику и опрос.

Среди актеров, номинированных на премию «Оскар» в 2026 году, наибольшей популярностью пользуются Тимоти Шаламе и Леонардо ДиКаприо, выяснил сервис. На их карточки на стриминге в этом году заходили больше раз, чем на страницы других актеров-номинантов вместе взятых. Страницу Леонардо ДиКаприо за последний пять лет открывали 1,8 млн раз, что в три раза больше, чем просмотров у страницы Тимоти Шаламе.

Согласно голосованию на сайте игры «Кинопоиска «Угадай победителей «Оскара», ДиКаприо оказался в два раза популярнее: по состоянию на 13 марта, Тимоти Шаламе получил от русскоязычной аудитории более 56 тысяч голосов, а его оппонент собрал свыше 104 тысяч.

Леонардо ДиКаприо сыграл в одном из главных фильмов-претендентов на «Оскар», картине Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Также он известен зрителю по фильмам «Титаник», «Поймай меня, если сможешь», «Отступники», «Остров проклятых», «Начало», «Джанго освобожденный», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший» и «Однажды в… Голливуде». Тимоти Шаламе играет в другом номинанте — «Марти Великолепном» Джоша Сафди. Кроме того, его знают по ролям в фильмах «Король Англии», «Назови меня своим именем», «Дюна».

Ранее Анастасия Волочкова ответила Тимоти Шаламе на критику балета.