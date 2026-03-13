Президент Украины Владимир Зеленский подсчитал, что только одно послабление США по санкциям против российской нефти даст России дополнительный доход в размере $10 млрд. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает «Интерфакс-Украина».

«Только одно это послабление со стороны Америки может дать России на войну сумму около $10 млрд. Это точно не помогает миру», — сказал Зеленский.

До этого Дмитриев заявил о зависимости мирового рынка от российской нефти. Он также напомнил, что, несмотря на сопротивление «части бюрократии Евросоюза», министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии санкций с около 100 млн баррелей нефти из РФ, находящихся в транзите.

13 марта газета Bloomberg, ссылаясь на собранные данные отслеживания судов, подсчитала, что США вывели из-под санкций не менее 19 млн баррелей российской нефти и 310 тысяч тонн нефтепродуктов, которые находятся на 25 танкерах.

