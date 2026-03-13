Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский оценил доход РФ от послабления санкций США

Зеленский: ослаблением санкций США дали России заработать $10 млрд на нефти
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подсчитал, что только одно послабление США по санкциям против российской нефти даст России дополнительный доход в размере $10 млрд. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает «Интерфакс-Украина».

«Только одно это послабление со стороны Америки может дать России на войну сумму около $10 млрд. Это точно не помогает миру», — сказал Зеленский.

До этого Дмитриев заявил о зависимости мирового рынка от российской нефти. Он также напомнил, что, несмотря на сопротивление «части бюрократии Евросоюза», министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии санкций с около 100 млн баррелей нефти из РФ, находящихся в транзите.

13 марта газета Bloomberg, ссылаясь на собранные данные отслеживания судов, подсчитала, что США вывели из-под санкций не менее 19 млн баррелей российской нефти и 310 тысяч тонн нефтепродуктов, которые находятся на 25 танкерах.

Ранее Дмитриев сделал заявление по покупке нефти и газа из России.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!