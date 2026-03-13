Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Жительница Звенигорода заявила, что место, где пропали дети, пользуется дурной славой

Женщина из Звенигорода рассказала о водоворотах в реке, куда провалились дети
Telegram-канал 112

Место на реке, где пропали дети из Звенигорода, известно своими опасными участками. Об этом в беседе с aif.ru рассказала местная жительница.

Женщина живет в доме на берегу. По ее словам, дети – не первые, кто оказался в реке и не смог выбраться. Она рассказала о более чем 40 людях, которых унесло течением за все то время, что она живет на этом месте.

Причиной подобных инцидентов становятся тяжелые условия. На месте, как рассказала собеседница, «меняется русло» и есть «опасные водовороты».

«Я давно не захожу в реку из-за этого. Приезжие не знают наши места, но здесь очень опасно», – сообщила женщина.

12-летние мальчики и девочка ушли гулять на реку 7 марта, но домой так и не вернулись. В Звенигороде организовали масштабные поиски, которые не прекращались даже ночью. В мероприятиях участвовали водолазы и местные жители.

Спустя несколько дней без признаков жизни нашли одного мальчика, сегодня обнаружили второго. Поиски девочки продолжаются.

Ранее стало известно, где может находиться пропавшая школьница.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!