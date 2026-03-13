Послов Франции и Британии вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ на Брянск

Министерство иностранных дел РФ вызвало послов Великобритании и Франции в стране Найджела Кейси и Николя де Ривьера в связи с применением Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет французско-британского производства для удара по Брянску. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В тексте говорится, что послам был заявлен решительный протест.

«Указано на непосредственную причастность Британии и Франции к этому террористическому акту <...>. Для нас очевидно, что ракетный обстрел Брянска был бы невозможен без привлечения к его организации британских и французских специалистов, а также без передачи разведданных», — рассказали в МИД.

Также в ведомстве предупредили Кейси и Де Ривьеру, что в случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в преступных действиях Киева ответственность за деструктивные последствия конфликта и эскалацию лягут именно на эти европейские столицы. Как отметили в министерстве, Москва рассматривает атаку на Брянск в качестве провокации, цель которой заключалась в срыве мирных переговоров.

«Российской стороной предъявлено требование к Великобритании и Франции дать четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта ВСУ в Брянске», — подчеркивается в заявлении.

10 марта украинские военные выпустили крылатые ракеты Storm Shadow по Брянску. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Кроме того, атакам подверглись несколько гражданских объектов. В результате семь человек не выжили, более 40 жителей получили ранения различной степени тяжести.

