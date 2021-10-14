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Умерла оперная певица Бэла Руденко

Ушла из жизни оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко, об этом сообщил российский критик Андрей Плахов.

«На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко»,— написал он в Facebook.

Руденко была солисткой Большого театра с 1973 по 1988 год. Профессор Московской консерватории, лауреат Госпремии СССР и бывший худрук оперной группы Большого театра прекратила свою музыкальную карьеру в 1992 году.

Подробнее о жизни и карьере артистки, — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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