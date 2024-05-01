Грузинские протестующие провалили несколько попыток поджечь флаг РФ

Протестующие против закона об иностранных агентах в Тбилиси на протяжении десяти минут безуспешно пытались поджечь российский флаг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Флаг России, который недовольные протестующие эмоционально связывают с продвижением законопроекта, привязали к воротам одного из служебных входов в парламент Грузии, после чего на протяжении десяти минут безуспешно пытались поджечь при помощи горючего вещества.

В итоге, один из митингующих сорвал российский флаг с ворот и разорвал его.

До этого парламент Грузии принял во втором чтении закон «О прозрачности иностранного влияния».

Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что этот закон направлен на защиту Грузии от украинизации. По его словам, республика несколько лет назад находилась под угрозой смены правительства из-за деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО) и могла оказаться в положении «хуже, чем на Украине». При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иностранных агентах.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал предателем президента страны Саломе Зурабишвили.