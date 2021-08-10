10 августа 2021, 11:27 Фоторепортажи В Лондоне сломался Тауэрский мост. Как это было

Знаменитый Тауэрский мост сломался 9 августа в примерно 14:30 по Лондону (16.45 мск). Его развели, чтобы пропустить высокий корабль. В итоге пролеты застряли в поднятом положении почти на 12 часов. Это вызывало серьезные затруднения в дорожном движении на обоих берегах Темзы: водители и пешеходы на протяжении нескольких часов были отрезаны от другой части города, им рекомендовали выбирать другие маршруты.



Мост был снова открыт для движения 10 августа в 01:45 по местному времени.



Причина временной неисправности до сих пор остается неизвестной.



Последний раз Тауэрский мост ломался при разведении 22 августа 2020 года. Свидетелями этого инцидента стали жители города и туристы. Пешеходам пришлось ждать починки моста сутки.



Как выглядел Лондон во время поломки моста — в фотогалерее «Газеты.Ru».