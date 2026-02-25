Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Воспитательница-квадробер домогалась детей и заставляла их выть на занятиях

В США воспитательница заставляла детей называть себя волком и выть на занятиях
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Северная Каролина воспитательница детского сада лишилась работы из-за жалоб родителей на провокационный внешний вид. Об этом сообщает Sky News.

О поведении и предпочтениях женщины в одежде стало известно после жалоб родителей. Педагог носила провокационные аксессуары, например собачий ошейник или хвост. Детей она просила обращаться к ней, используя интернет-ники, связанные с волками.

После занятий дети рассказывали родителям, что воспитательница заставляла их выть как волки и говорила, что якобы превращается в зверя по ночам. Это настолько напугало одного из воспитанников. В беседе с матерью он выразил опасения, что педагог «придет ночью и съест его».

В соцсетях женщина публиковала свои фото, на которых изображались насилие и пытки.

Ее поведение в учебном заведении посчитали сексуальным домогательством в отношении детей.

Родители потребовали инициировать расследование и отстранить педагога на это время от работы. В результате воспитательницу уволили.

Ранее в США секретаря школы арестовали за соблазнение учеников.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!