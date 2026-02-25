Воспитательница-квадробер домогалась детей и заставляла их выть на занятиях

В США воспитательница заставляла детей называть себя волком и выть на занятиях

В американском штате Северная Каролина воспитательница детского сада лишилась работы из-за жалоб родителей на провокационный внешний вид. Об этом сообщает Sky News.

О поведении и предпочтениях женщины в одежде стало известно после жалоб родителей. Педагог носила провокационные аксессуары, например собачий ошейник или хвост. Детей она просила обращаться к ней, используя интернет-ники, связанные с волками.

После занятий дети рассказывали родителям, что воспитательница заставляла их выть как волки и говорила, что якобы превращается в зверя по ночам. Это настолько напугало одного из воспитанников. В беседе с матерью он выразил опасения, что педагог «придет ночью и съест его».

В соцсетях женщина публиковала свои фото, на которых изображались насилие и пытки.

Ее поведение в учебном заведении посчитали сексуальным домогательством в отношении детей.

Родители потребовали инициировать расследование и отстранить педагога на это время от работы. В результате воспитательницу уволили.

Ранее в США секретаря школы арестовали за соблазнение учеников.