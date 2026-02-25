Размер шрифта
В Татарстане девочка сбросила сестру-младенца с балкона, пока матери не было дома

В Татарстане будут судить женщину, дочь которой сбросила сестру с балкона
FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Татарстана стала фигуранткой уголовного дела после того, как оставила детей дома. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Зеленодольском районе. По версии следствия, 26-летняя фигурантка вышла из дома, где остались ее дочери в возрасте четырех лет и трех недель.

Пока родительницы не было рядом, старшая сестра схватила младшую и сбросила с балкона вниз. Спасти пострадавшую не удалось. Что именно стало причиной агрессии, не уточняется.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности, фигуранткой стала мать.

На ситуацию обращал внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Во время расследования ему направили доклад об установленных обстоятельствах.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщается в публикации.

До этого в Красноярском крае осудили воспитательницу. Она избивала подопечных, пинала и запрещала ходить в туалет. Ее приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Ранее в Воронеже приемная мать морила голодом и истязала брата и сестру.

 
