Учитель закрытой школы-интерната напоила ученика и совратила его в машине

Британская учительница получила реальный срок и потеряла работу за секс с юношей
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Британскую учительницу лишили свободы и права преподавать после совместного распития алкоголя и сексуального взаимодействия с учеником, пишет Daily Mail.

Из материалов дела следует, что 52-летняя Беверли Джейн Даннейдж, которая являлась классным руководителем 8-го класса, а также воспитательницей общежития для старшеклассников в школе Святого Георгия, выпила алкоголь с юношей, чей точный возраст удален из публичных документов, а затем склонила его к сексуальным действиям.

Женщина угодила в скандал после того, как некий свидетель заснял на видео, как она вступила в интимную связь с мальчиком в своей машине 31 мая 2024 года, а затем обратился в полицию, прикрепив сделанную им видеозапись в качестве доказательства.

Сначала Даннейдж была арестована, а 12 июля уволена из школы-интерната в Беркшире, стоимость обучения в котором составляет £35 тыс. в год. Женщину признали виновной по двум пунктам обвинения в сексуальных действиях с ребенком и приговорили к 45 месяцам тюремного заключения.

Кроме того, Агентство по регулированию педагогической деятельности заключило, что г-жа Даннейдж нарушила ряд педагогических стандартов, и вынесло ей пожизненный запрет на работу.

Ранее педагог приютила бездомного старшеклассника и год его насиловала.

 
