РИА Новости: Дмитриев прибудет в Женеву на переговоры с США 26 февраля

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, как ожидается, должен прибыть в Женеву на переговоры с американской стороной 26 февраля. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник.

«Дмитриев прилетает завтра», — сказал он.

По словам собеседника агентства, Дмитриев встретится «по своей линии» с американскими представителями, специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

До этого спецпредставитель президента России, комментируя в соцсети Х слова спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа о том, что президент РФ Владимир Путин всегда оставался честным в ходе их встреч, заявил, что мир на Украине восторжествует благодаря диалогу.

Стив Уиткофф высказался о Путине в интервью, которое он дал невестке президента США Ларе Трамп на телеканале Fox News. Американский политик подчеркнул, что российский лидер всегда был с ним честен. Уиткофф отметил, что за подобную высокую оценку встреч с Путиным его часто критикуют.

