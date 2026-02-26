Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В Минобороны рассказали, сколько сбили БПЛА над регионами России за вечер

Минобороны: за три часа над регионами России и Черным морем сбиты 60 БПЛА
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и уничтожили над российскими регионами 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщается на сайте министерства обороны России.

В публикации отмечается, что дроны были уничтожены в промежутке с 20:00 до 23:00 мск.

Из них 27 сбили над Крымом, 17 беспилотников — над Белгородской областью, девять — над акваторией Черного моря, четыре — над Курской областью и три — в Брянской области.

До этого в пресс-службе министерства обороны Российской Федерации заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 февраля сбили 69 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Наибольшее число БПЛА — 24 уничтожили над Брянской областью. 18 дронов нейтрализовали над территорией Республики Крым, 14 — над Смоленской областью.

24 февраля в Минобороны сообщили, что силы ПВО обнаружили и сбили за сутки 380 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!