В Минобороны рассказали, сколько сбили БПЛА над регионами России за вечер

Минобороны: за три часа над регионами России и Черным морем сбиты 60 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и уничтожили над российскими регионами 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщается на сайте министерства обороны России.

В публикации отмечается, что дроны были уничтожены в промежутке с 20:00 до 23:00 мск.

Из них 27 сбили над Крымом, 17 беспилотников — над Белгородской областью, девять — над акваторией Черного моря, четыре — над Курской областью и три — в Брянской области.

До этого в пресс-службе министерства обороны Российской Федерации заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 февраля сбили 69 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Наибольшее число БПЛА — 24 уничтожили над Брянской областью. 18 дронов нейтрализовали над территорией Республики Крым, 14 — над Смоленской областью.

24 февраля в Минобороны сообщили, что силы ПВО обнаружили и сбили за сутки 380 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ.

