Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Грузии потребовали объяснений у британского посла

Посла Британии вызвали в МИД Грузии из-за санкций против грузинских телеканалов
Sputnik/РИА «Новости»

Британский посол в Тбилиси был вызван в МИД республики из-за введенных Лондоном санкций против двух грузинских телекомпаний. Об этом министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила в эфире телеканала «Рустави 2».

По ее словам, посол Великобритании 26 февраля должен будет прибыть во внешнеполитическое ведомство и объяснить, что послужило основанием для принятия властями страны такого решения.

24 февраля британское правительство объявило, что ввело санкции против двух грузинских телеканалов — «Имеди» и Postv.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Лондон проводит «гибридную операцию» против Грузии, в которой участвует посол Великобритании Гарет Уорд, критикующий Тбилиси.

В апреле прошлого года Грузия приняла закон об иноагентах. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала документ пророссийским. Евросоюз (ЕС) раскритиковал Тбилиси, приостановив вступление страны в объединение. Позднее Европарламент заявил, что республика не сможет стать полноправным членом ЕС до момента, пока грузинское правительство не изменит свой авторитарный курс.

Ранее Грузия потребовала извинений от Евросоюза.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!