В Грузии потребовали объяснений у британского посла

Британский посол в Тбилиси был вызван в МИД республики из-за введенных Лондоном санкций против двух грузинских телекомпаний. Об этом министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила в эфире телеканала «Рустави 2».

По ее словам, посол Великобритании 26 февраля должен будет прибыть во внешнеполитическое ведомство и объяснить, что послужило основанием для принятия властями страны такого решения.

24 февраля британское правительство объявило, что ввело санкции против двух грузинских телеканалов — «Имеди» и Postv.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Лондон проводит «гибридную операцию» против Грузии, в которой участвует посол Великобритании Гарет Уорд, критикующий Тбилиси.

В апреле прошлого года Грузия приняла закон об иноагентах. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала документ пророссийским. Евросоюз (ЕС) раскритиковал Тбилиси, приостановив вступление страны в объединение. Позднее Европарламент заявил, что республика не сможет стать полноправным членом ЕС до момента, пока грузинское правительство не изменит свой авторитарный курс.

Ранее Грузия потребовала извинений от Евросоюза.