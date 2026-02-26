Размер шрифта
В России может измениться список профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы
Максим Блинов/РИА «Новости»

В России может быть изменен список профессий, которые доступны для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд).

Планируемое изменение связано со вступлением в 2026 году в силу обновлённого Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Он был расширен примерно на 1700 позиций, часть из которых будет включена в перечень для прохождения АГС. Ранее большинство из этих профессий находились в предыдущей редакции перечня АГС в виде укрупнённых групп, теперь их детализировали по профилям деятельности. Так, количество медицинский специализаций возросло более чем в три раза, в частности, в перечень были добавлены профессии «травматолог-ортопед», «невролог», «офтальмолог».

Общее число организаций для прохождения АГС увеличилось с 1798 до 1927.

8 августа данные Роструда показали, что численность граждан России, проходящих альтернативную гражданскую службу, во втором полугодии 2024 года составила 2,4 тыс. человек. В первом полугодии прошлого года такой вид службы проходили 2022 человека.

Ранее юрист объяснил, как призывнику попасть на альтернативную службу в армии.

 
