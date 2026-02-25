Пенсионер не захотел ухаживать за женой с деменцией и выстрелил в нее

Житель Флориды решил сесть в тюрьму, чтобы не ухаживать за женой, которая страдала деменцией, и расправился с ней, передает Fox 35.

Восьмидесятилетний Уильям Элвуд Симмонс из Орландо был арестован по обвинению в расправе над своей 83-летней женой Нэнси, страдавшей деменцией. Он выстрелил в нее в субботу, 21 февраля, во время ссоры на кухне их дома.

Полицейские нашли тело Нэнси в луже крови. Симмонс, бывший полицейский, признался дейсвующим сотрудникам, что взял дробовик из спальни, вернулся и выстрелил один раз.

Мужчина объяснил, что устал от болезни жены и скучает по «старой Нэнси», поэтому «лучше сядет в тюрьму, чем будет за ней ухаживать». Он подчеркнул, что не был пьян. В настоящее время Симмонс содержится в тюрьме округа Ориндж без залога.

