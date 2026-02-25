Лыжники Коростелев и Непряева отказались от выступления в США

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не выступят на заключительном этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. Об этом рассказал тренер спортсменов Егор Сорин в комментарии РИА Новости.

«Такая возможность (поехать в США) теоретически есть, но мы прикинули, что будет очень тяжелый перелет, поездка в целом получится дорогостоящей. Просто ради того, чтобы поучаствовать в трех стартах на Кубке мира, на которых они уже много выступали в этом сезоне, мы решили отказаться», — заявил он.

Сорин подчеркнул, что лыжникам необходимо провести определенную работу перед финалом Кубка России.

Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непярева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

