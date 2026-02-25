В Госдуму внесен проект обращения к ООН, Европарламенту и парламентам Франции и Великобритании из-за возможной передачи Киеву ядерного оружия, заявил глава парламентского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Слуцкого, парламентарии намерены призвать французских и британских коллег срочно расследовать возможный ядерный сговор сторонников партии войны в Париже и Лондоне. Депутат подчеркнул, что это крайне опасные намерения и реальная угроза Третьей мировой войны. Поэтому преступные планы ядерного вооружения Украины должны быть вскрыты и нейтрализованы.

В проекте обращения отмечается, что планы Франции и Великобритании нарушают международное право. Поставка ядерного оружия Киеву приведет к эскалации конфликта и ядерной катастрофе. Расследование этих планов должно способствовать поддержанию мира.

24 февраля в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения.

