«Хотела достичь того, чего достигла она»: Туктамышева об американке Лью

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась в комментарии Okko, что ее восхищает в американской фигуристке Алисе Лью.

«Это явление. Я сама, когда была в спорте, хотела достичь того, чего достигла Алиса Лью. Не в плане медалей, а в плане жизненной позиции, как нужно относиться к спорту. Не фигурное катание — все, и без него я — никто, а я люблю свою жизнь, но внедрю в нее фигурное катание», — рассказала она.

Лью стала олимпийской чемпионкой в командном турнире вместе со сборной США, а также выиграла личный турнир. Она набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64). Она стала единственной фигуристкой, которая пошла на четверной прыжок, однако не сумела с ним справиться и допустила падение.

