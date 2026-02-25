На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наказать за расистский скандал: «Реал» сражается с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Реал Мадрид» — «Бенфика». ОНЛАЙН

Винисиус в матче «Реал» — «РБ Зальцбург»

REUTERS/Violeta Santos Moura
Мадридский «Реал» принимает «Бенфику» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 1:0 благодаря голу Винисиуса. В том же матче разразился расистский скандал: по словам игроков «Реала», нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни пять раз обозвал Винисиуса «обезьяной». За это Престианни отстранили на ответный матч. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Стыковые матчи. 2-й матч
2-й тайм
25 февраля 23:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
16' Тчуамени
1 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
14' Раф. Силва
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
1-й тайм

16' Тчуамени

14' Раф. Силва

35' Риос

2-й тайм

57' Асенсио

51' Отаменди

'71

Трент исполнил классный заброс на ход Вальверде, который чуть не вышел один на один с вратарем «Бенфики»! Однако защитник «орлов» все-таки успел догнать Вальверде и не позволил ему нанести точный удар по воротам.

'69

Опасно! Тчуамени отдал пас в ноги сопернику и «привез» опасную атаку на свои ворота. К счастью для «Реала», Павлидис не попал по воротам. Между тем Каррерас в попытке заблокировать мяч случайно влетел коленом в солнечное сплетение Рюдигеру. Врачи оказывают помощь немецкому защитнику.

'67

Вальверде сыграл в мяч, но по инерции также сбил с ног Шельдерупа, которая развивал атаку «Бенфики». Арбитр свистнул фол.

'65

Риос нанес удар с дальней дистанции, но выше ворот.

'63

Трент попал под прессинг в центре поля и отдал неточную передачу, подарив мяч сопернику.

'61

«Бенфика» заработала угловой, но защитники «Реала» сумели вынести мяч в поле после навеса.

'60

Перекладина! Рафа Силва нанес удар из-за пределов штрафной, но попал в крестовину!

'57

Асенсио получил желтую карточку за подкат сзади в ногу соперника.

'57

Моментище! Трент красиво обыграл соперника в штрафной «Бенфики» и нанес удар в дальний угол, но мяч просвистел в сантиметрах от штанги!

'55

«Бенфика» заработала угловой. Но после подачи мяч прилетел прямо в руки Куртуа.

'53

«Реал» заработал угловой. Трент исполнил подачу в центр штрафной, и Асенсио пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной!

'52

Отаменди получил желтую карточку за фол Тчуамени — влетел ему в ноги в подкате.

'50

Павлидис развил скорость по центру и отдал пас в штрафную «Реала», но Рафа Силва не успел к мячу!

'48

Трент отдал пас в центр штрафной «Бенфики», но Вальверде не сумел попасть по мячу!

'46

Второй тайм начался!

'45+3

Первый тайм завершен! «Реал» играет вничью с «Бенфикой» — 1:1. Счет открыл Рафаэл Силва на 14-й минуте, но уже на 16-й Тчуамени сравнял. Еще один гол забил Гюлер, но его отменили из-за сантиметрового офсайда. Также стоит отметить, что Винисиус сегодня очень хорош один в один и создает много опасных ситуаций. С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!

'42+2

Трент навесил со «стандарта» на ближнюю штангу, но там оказались только соперники.

'45+1

Защитник «Бенфики» Амар Дедич ткнул рукой в лицо Винисиусу на левом фланге. «Реал» получил право на опасный «стандарт».

'45+1

Вальверде пробил по воротам с дальней дистанции, но попал в соперника и заработал угловой. Подача в штрафную ни к чему не привела.

'45

Гонсало пробил головой по воротам, и мяч просвистел совсем рядом с правой «девяткой»! Однако судья свистнул фол: кто-то из «сливочных» нарушил правила в атаке.

'43

«Сливочные» разыграли мяч с углового, после чего Гюлер прострелил во вратарскую «Бенфики», но никто из партнеров не смог пробить.

'42

Опасно! Гюлер нанес удар по воротам, но попал в ногу Отаменди. Мяч ушел на угловой.

'40

Полузащитник «Бенфики» Баррейро толкнул в спину Тчуамени и завалил его на газон. Благодаря этому началась быстрая атака «орлов», но судья свистнул фол, чем вызвал сильное возмущение Отаменди.

'37

Момент! Риос нанес мощнейший удар низом в ближний угол, но Куртуа сложился и успел отбить мяч!

'35

Полузащитник «Бенфики» Риос получил желтую карточку за то, что наступил шипами на ногу Тчуамени.

'32

«Реал» забил гол, но его отменили из-за офсайда! Винисиус проник в штрафную с левого фланга и навесил на Вальверде. Тот головой скинул мяч на Гонсало, который нанес удар по воротам, но попал в Отаменди. Тем не менее на добивании оказался Гюлер, который расстрелял ворота с пары метров. Однако спустя пару минут VAR сообщил, что Гонсало попал в офсайд. На повторе видно, его плечо оказалось на пару сантиметров ближе к воротам, чем плечо соперника.

'31

«Бенфика» заработала угловой. После навеса Тчуамени выиграл воздух и вынес мяч головой.

'29

Асенсио прервал проникающий пас Шельдерупа в штрафную «Реала», где уже ждал Рафа Силва.

'27

«Реал» уверенно контролирует мяч в центре поля.

'25

Винисиус нанес дальний удар низом, но получилось недостаточно сильно. Трубин спокойно зафиксировал мяч.

'24

Камавинга неожиданно решил пробить из-за пределов штрафной, но Трубин уверенно поймал мяч.

'23

«Бенфика» заработала угловой, но навес ни к чему не привел.

'22

Опасно! Шельдеруп прострелил вдоль вратарской «Реала», но никто из партнеров не смог замкнуть!

'21

Гонсало побежал прессинговать в штрафную «Бенфики» и чуть не перехватил мяч из-под носа у вратаря!

'19

Трент проник в штрафную с правого фланга, но отдал слишком слабый пас в центр. Защитник «Бенфики» перехватил мяч.

'16

ГООООЛ!!! «Реал» очень быстро сравнял счет — 1:1!

Вальверде покатил мяч на линию штрафной, и Тчуамени нанес красивый обводящий удар — точно в правый нижний угол. 1:1!

'14

ГООООЛ!!! «Бенфика» открывает счет! 1:0! Павлидис ворвался в штрафную «Реала» с правого фланга и прострелил в центр. Асенсио попытался в подкате выбить мяч, но случайно направил его в собственные ворота! Куртуа с трудом отбил мяч ногой, но прямо на Рафу Силву, который сыграл на добивании и открыл счет.

'12

Павлидис навесил в штрафную «Реала», но там никого не оказалось.

'11

Асенсио плохо принял мяч — тот отскочил очень далеко и чуть не достался сопернику перед штрафной «Реала». Молодой защитник кое-как успел догнать мяч и выбить его за боковую.

'9

«Реал» владеет мячом на своей половине поля.

'7

Момент! Винисиус ворвался в штрафную «Бенфики» и нанес удар по воротам с нескольких метров, но мимо створа!

'6

Опасно! Рафаэл Силва нанес удар с линии штрафной, но Куртуа уверенно поймал мяч. Футболисты «Реала» допускают сейчас много ошибок в передачах.

'5

«Бенфика» заработала угловой. После навеса Отаменди нанес удар головой, но Куртуа поймал мяч в руки.

'3

Полузащитник «Бенфики» Риос нанес удар по воротам, но Рюдигер заблокировал мяч.

'1

Матч начался!

22:55

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Камавинга, Винисиус, Вальверде, Трент, Тчуамени, Гюлер, Гарсия, Асенсио, Каррерас, Рюдигер.

22:50

Стартовый состав «Бенфики»: Трубин, Эурснес, Павлидис, Дедич, Баррейро, Риос, Шельдеруп, Даль, Силва, Отаменди, Араужу.

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Реал» сыграет с «Бенфикой» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 мск.

