Реал Мадрид

'32

«Реал» забил гол, но его отменили из-за офсайда! Винисиус проник в штрафную с левого фланга и навесил на Вальверде. Тот головой скинул мяч на Гонсало, который нанес удар по воротам, но попал в Отаменди. Тем не менее на добивании оказался Гюлер, который расстрелял ворота с пары метров. Однако спустя пару минут VAR сообщил, что Гонсало попал в офсайд. На повторе видно, его плечо оказалось на пару сантиметров ближе к воротам, чем плечо соперника.