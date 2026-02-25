Глава Гагаузии Евгения Гуцул отказалась принимать предложение прокуратуры Молдавии и не подала в отставку взамен на прекращение возбужденного против нее уголовного дела, заявила ее адвокат Наталья Байрам. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в Комрате на организованном гражданской платформой «Наша автономия» круглом столе, адвокат отметила, что Гуцул не согласилась на эту сделку, поскольку ей нечего было бояться. Байрам подчеркнула, что виновный человек обязательно бы принял предложение прокуроров, но за Гуцул нет никакой вины.

27 января Гуцул заявила, что на заседании Апелляционной палаты Кишинева отказались заслушать доказательства о ее невиновности.

5 августа прошлого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия рискует исчезнуть с политической карты мира.