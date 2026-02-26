Минэкономразвития опровергло информацию о запрете на скидки в маркетплейсах

Минэк заявил, что единые правила цен не отменят скидок на маркетплейсах

Вопрос достоверного отображения цены товара в его карточке не отменяет действие скидок и использования маркетинговых инструментов. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Минэкономразвития.

Там пояснили, что речь идет о ясности и достоверности в отображении цен и о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением.

В Минэкономразвития подчеркнули, что разрабатываемые правила формирования цен на маркетплейсах направлены на защиту интересов покупателей. По мнению министерства, инициатива должна сдерживать рост цен. В пресс-службе отметили, что новые правила сделают прозрачным изменение цены при ознакомлении покупателя с предложением.

25 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для маркетплейсов будут введены единые правила отображения цены товара независимо от средства платежа.

Ранее производители продуктов питания ополчились на маркетплейсы из-за скидок.