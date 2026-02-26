Комик Сабуров заявил о планах вернуться в Россию

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, заявил о планах вернуться в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Сабуров высказался о своих планах во время выступления в Таиланде.

«А я планирую вернуться в Россию», — сказал комик.

Он добавил, что отныне у него будут «супер-патриотические выступления».

17 февраля Комитет национальной безопасности Казахстана начал в отношении комика Нурлана Сабурову проверку по обвинению в наемничестве. Это случилось после того, как местный активист направил заявление в Генпрокуратуру республики с просьбой изучить видео, на котором Сабуров рассказывает о помощи российским военным. В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, а 16 февраля стало известно о внесении его данных в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец».

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана ведет проверку в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, не уточняется.

