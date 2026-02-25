Живодер преследует зоозащитницу из Новосибирска и угрожает навредить ее сыну

Зооозащитница из Новосибирска заявила об угрозах от мужчины, подозреваемого в издевательствах над животными. Об этом Надежда сама рассказала kp.ru.

Как утверждает женщина, все началось 2 февраля. В тот день она увидела в одном из местных пабликов информацию о местном жителе, которого подозревают в жестоком обращении с котятами.

Надежда позвонила по одному из телефонных номеров, которые были указаны в публикации. На звонок ответил неизвестный, он не стал отвечать на неудобные вопросы и пригрозил ее прирезать. Так женщина поняла, что это и был тот самый человек.

С тех пор, по словам Надежды, мужчина постоянно названивает ей, угрожает расправой и намекает, что собирается навредить ее двухлетнему сыну. Сталкер звонит ей даже ночью. Женщина уже написала заявление в полицию.

Ранее в Люберцах мужчина угрожал отрубить голову девушке за отказ поцеловаться.