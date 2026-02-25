Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Живодер преследует зоозащитницу из Новосибирска и угрожает навредить ее сыну

Мужчина, издевавшийся над котятами, угрожает расправой новосибирской зоозащитнице
Shutterstock

Зооозащитница из Новосибирска заявила об угрозах от мужчины, подозреваемого в издевательствах над животными. Об этом Надежда сама рассказала kp.ru.

Как утверждает женщина, все началось 2 февраля. В тот день она увидела в одном из местных пабликов информацию о местном жителе, которого подозревают в жестоком обращении с котятами.

Надежда позвонила по одному из телефонных номеров, которые были указаны в публикации. На звонок ответил неизвестный, он не стал отвечать на неудобные вопросы и пригрозил ее прирезать. Так женщина поняла, что это и был тот самый человек.

С тех пор, по словам Надежды, мужчина постоянно названивает ей, угрожает расправой и намекает, что собирается навредить ее двухлетнему сыну. Сталкер звонит ей даже ночью. Женщина уже написала заявление в полицию.

Ранее в Люберцах мужчина угрожал отрубить голову девушке за отказ поцеловаться.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!