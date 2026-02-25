Следующий раунд переговоров по Украине может состояться в новом месте

Следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти не в Женеве

Следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти не в Женеве. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.

«Это может быть и другая площадка, пока решения нет. Может быть, и на предыдущей», — сказал источник.

Речь идет о возможном проведении переговоров в Абу-Даби.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Позже президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили вопросы переговоров по урегулированию конфликта. Зеленский добавил, что украинская сторона рассчитывает предстоящая встреча позволит перейти к переговорам на уровне лидеров стран.

Ранее в США заявили об оптимистичном прогнозе на урегулирование украинского конфликта.