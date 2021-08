Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщил «Би-би-си» со ссылкой на представителя британской рок-группы. По информации источника, музыкант умер 24 августа в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи. За несколько недель до этого стало известно, что Уоттс был вынужден отказаться от американского тура The Rolling Stones ради восстановления сил после хирургического вмешательства. СМИ тогда писали, что артист перенес операцию на сердце.Чарли Уоттс родился 2 июня 1941 года в Лондоне. Ради игры на барабанах он оставил работу художником и вместе с друзьями — Миком Джаггером и Брайном Джонсом — основал The Rolling Stones. Пока другие участники попадали в заголовки новостей в связи с разгульным образом жизни, Уоттс был счастлив в браке. Сам музыкант рассказывал, что ему повезло: в отличие от большинства рокеров своей эпохи, он сумел преодолеть алкогольную и наркотическую зависимости еще в 80-х.Вместе с The Rolling Stones Уоттс выпустил несколько десятков альбомов, многие из которых стали культовыми. В составе группы музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла.В одном из последних интервью барабанщик признавался, что «не расстроится в случае распада The Rolling Stones». «Но я не знаю, чем займусь, когда остановлюсь», — добавил он.