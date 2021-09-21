Бывшей жене Джорджа Лукаса не понравились новые «Звездные войны»

Экс-супруга кинорежиссера Джорджа Лукаса Марсия не оценила последнюю трилогию «Звездных войн», снятую Джей Джей Абрамсом.

Как пишет издание DenOfGeek, работавшая над оригинальной трилогией мужа в качестве редактора Марсия Лукас уверена, что глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и Джей Джей Абрамc не понимают сути «Звездных войн». Более того, женщину разъярила сцена гибели Хана Соло. «Абсолютно, совершенно никакой причины на это не было. Я подумала — вы не понимаете историю джедаев. Не понимаете магию «Звездных войн», — делится она.

Сюжет новой трилогии Марсия Лукас сочла «ужасным», не понравилась ей и главная героиня.

Джордж Лукас был создателем франшизы «Звездные войны», но не был причастен к производству «Пробуждения силы», «Последних джедаев» и «Скайуокер. Восход» — фильмов, снятых Абрамсом после передачи прав на франшизу студии Disney.

Ранее режиссер Дени Вильнев объяснил, как «Звездные войны» вдохновили его на «Дюну».