«Дюна» установила постковидный рекорд сборов в России

Фильм Дени Вильнева «Дюна» в премьерный уикенд собрала в российском прокате 499,733 млн руб., сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Это постковидный рекорд — до «Дюны» самую большую с начала пандемии коронавируса кассу собрал «Мортал комбат» с 475,418 млн руб.

При этом в первый день проката «Дюна» уступила «Мортал комбату» и собрала 100,756 млн руб. — на два миллиона меньше фильма по комиксам.

До этого «Дюна» стала первым фильмом за пандемию, который собрал более 44 млн руб. во время предпродаж.

Ранее режиссер фильма «Дюна» Дени Вильнев в интервью «Газете.Ru» подверг критике идею главы Tesla Илона Маска о колонизации Марса. По мнению кинематографиста, человечество должно сконцентрироваться на сохранении экологии Земли, а не тратить ресурсы в попытке освоить чужую планету.