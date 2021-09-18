В Париже завершены работы по укреплению сгоревшего Нотр-Дам де Пари

Работы по укреплению и обеспечению безопасности собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари — на франц., прим.), разрушенного в 2019 году пожаром, завершились, таким образом, храм готов к реставрации. Об этом сообщается коммюнике государственного учреждения по восстановлению Нотр-Дама, передает Reuters.

Отмечается, что первые восстановительные работы планируется начать этой зимой, а в сентябре начнутся работы по очистке от последствий пожара внутренних стен и пола здания.

Ожидается, что собору вернут его прежний дизайн. Будет восстановлен, в том числе, 96-метровый шпиль, спроектированный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком в середине 1800-х годов, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что на реставрацию Нотр-Дама собрали €830 млн.

В результате пожара 15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.