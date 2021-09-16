«Начинает прослеживаться деменция»: Нетребко — о последствиях COVID-19

Оперная певица Анна Нетребко на шоу «Вечерний Ургант» рассказала о возникших после перенесенного коронавируса проблемах с памятью.

В шутку она сравнила свое состояние с деменцией — иногда во время концерта она не может вспомнить текст исполняемой песни. «Уже начинает прослеживаться деменция. Ловлю себя на мысли, что пою и не понимаю, что же произносить дальше. Может, это последствия COVID-19, не знаю. Но пока держусь, пою, заставляю свой мозг трудиться», — поделилась 49-летняя артистка.

Ранее сообщалось, что Нетребко впервые отправится в концертный тур по России.

7 сентября стало известно о смерти 86-летнего отца артистки. В этот день его похоронили в Краснодаре. Причину смерти мужчины не называют. Известно, что в прошлом году он перенес коронавирусную инфекцию.