Бородина после травмы была госпитализирована с отравлением

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в Instagram, что после травмы ноги она оказалась в больнице с отравлением.

По словам Бородиной, за одну ночь она побывала в двух клиниках. «Сначала рентген колена, а потом с отравлением в другой больнице. Показала вам шаурму, и кто-то меня сглазил. С четырех утра стало плохо. Капельницы до 12 дня», — рассказала Бородина.

Сейчас звезда приходит в себя дома. «Опасная это тема. Хотя я вам пишу про аккуратность, а как себя обезопасить в таком вопросе — неясно», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что Бородину экстренно госпитализировали во время съемок шоу «Дом-2». Пострадало колено, в суставе она почувствовала сильную боль. «Все нормальные люди едут после работы спать домой, а меня привезли на рентген», — жаловалась Бородина. Медики диагностировали сильный ушиб, но отпустили телеведущую домой.